Родителям на севере Бурятии полицейский почитал лекцию

На собрании было более 80 родителей
Инспектор по делам несовершеннолетних Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте Александр Тихомиров в гимназии № 5 города Северобайкальска прочитал лекцию на родительском собрании.
Мероприятие посетили более 80 родителей. Правоохранитель поговорил с ними о причинах и последствиях экстремистских проявлений в обществе. Также участники встречи обсудили актуальную тему последствий потребления алкоголя, табака и курительных смесей.
В финале собрания страж магистралей напомнил родителям о правилах законопослушного поведения на объектах воздушного и железнодорожного транспорта и мерах личной безопасности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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