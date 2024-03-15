В Бурятии свои голоса на выборах отдали митрополит и глава буддистов

Глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев и Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф проголосовали на выборах президента РФ. Они посетили избирательные участки в первые часы после их открытия.Хамбо Лама сделал свой выбор на избирательном участке в селе Верхняя Иволга.В интервью журналистам глава буддистов рассказал, как «важно всем – и духовенство не исключение – принять участие в выборах президента». Он вспомнил, как он голосовал в первый раз в жизни, а также сфотографировался около избирательного участка с наблюдателями, членами избирательной комиссии и местными жителями.Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф назвал сегодняшние выборы «важными для каждого человека».- Потому что сегодня в мире происходят такие процессы, которые затрагивают каждого. Сегодня очень важно каждому человеку проявить свою гражданскую активность, показать, что мы все вместе объединяемся. Сегодня Россия - это единственный оплот здравого смысла, традиций, веры православной, в том числе. Это очень важное событие для каждого человека, - заявил митрополит.Впервые в истории страны президентские выборы пройдут в многодневном формате - в течение трёх дней, 15,16 и 17 марта. Голосование будет проходить с восьми утра до восьми вечера.