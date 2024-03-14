Девочку назвали Ульяной
В феврале 2024 года в многодетной семье из Курумканского района Бурятии родился девятый ребёнок. Счастливые родители назвали малышку Ульяной.
Семья с 2017 года воспитывает 3 родных и 6 приёмных детей, сообщили в региональном министерстве соцзащиты.
- В многодетной семье всегда царит атмосфера добра, тепла и уюта. В воспитании детей родители проявляют любовь и уважение к каждому ребенку. Дети активные участники различных мероприятий, организуемых службой сопровождения замещающих семей Курумканского центра помощи семье и детям, - отметили в министерстве.
Как отметили в минсоцзащиты Бурятии, в республике в результате межведомственной работы отмечается снижение числа детей-сирот в государственном банке данных по сравнению 2018 годом на 21 %, а по сравнению с 2012 годом - в 2,6 раза. На сегодня 93% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитываются в замещающих (приёмных и опекунских) семьях.
В многодетной семье в Бурятии родился девятый ребёнок
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