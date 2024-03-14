14 марта

13 марта

Популярное

В многодетной семье в Бурятии родился девятый ребёнок

В многодетной семье в Бурятии родился девятый ребёнок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Девочку назвали Ульяной

В феврале 2024 года в многодетной семье из Курумканского района Бурятии родился девятый ребёнок. Счастливые родители назвали малышку Ульяной.

Семья с 2017 года воспитывает 3 родных и 6 приёмных детей, сообщили в региональном министерстве соцзащиты.

- В многодетной семье всегда царит атмосфера добра, тепла и уюта. В воспитании детей родители проявляют любовь и уважение к каждому ребенку. Дети активные участники различных мероприятий, организуемых службой сопровождения замещающих семей Курумканского центра помощи семье и детям, - отметили в министерстве.

Как отметили в минсоцзащиты Бурятии, в республике в результате межведомственной работы отмечается снижение числа детей-сирот в государственном банке данных по сравнению 2018 годом на 21 %, а по сравнению с 2012 годом - в 2,6 раза. На сегодня 93% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей воспитываются в замещающих (приёмных и опекунских) семьях.
многодетные семьи минсоцзащиты приемные семьи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В середине марта на Бурятию обрушился снег
В середине марта на Бурятию обрушился снег
Общество, 14.03.2024
Также в республике разгулялся ветер 
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
Общество, 13.03.2024
Анатолий и Ольга вырастили четверых детей 
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
Общество, 13.03.2024
Полакомиться солью приходят также зайцы, белки и медведи
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Общество, 13.03.2024
В городе есть места бесплатного сбора опасных отходов 
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Общество, 13.03.2024
У перевозчика заканчивался срок действия свидетельства 
В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности
В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности
Общество, 13.03.2024
Ребята стали героями увлекательной сказки 
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
Общество, 13.03.2024
За три дня врачи осмотрели 133 пациента
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
Общество, 13.03.2024
Идёт ремонт на сетях водоотведения
Живую изгородь в центре Улан-Удэ превратили в пеньки
Живую изгородь в центре Улан-Удэ превратили в пеньки
Общество, 13.03.2024
Жителей улицы Борсоева шокировала недавняя обрезка кустарников 
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
Общество, 13.03.2024

Он разгрузит район Мясокомбината

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^