В селе Бурятии открылся детский сад

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

С новосельем сельских детей поздравил глава республики Алексей Цыденов



В селе Никольск Мухоршибирского района Бурятии открылся детский сад на 100 детей. Объект построен в кратчайшие сроки – работы были начаты в феврале 2023 года.



- В двухэтажном здании с просторными залами и современным оснащением дети могут играть, учиться и узнавать новое о себе, друзьях и о мире. На территории образовательного учреждения обустроены игровые и спортивные площадки, - сообщает пресс-служба правительства РБ.



Глава Бурятии поздравил жителей села с открытием образовательного учреждения.



- Всегда приятно, когда у наших детей появляются хорошие условия для развития. Когда они могут ходить в хороший детский сад, хорошую школу, заниматься спортом в хороших условиях. Наша задача – создавать эти условия, - сказал Алексей Цыденов.



Всего на строительство Никольского детского сада «Улыбка» было выделено более 275 млн рублей.

