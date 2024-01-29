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В Гусиноозёрске всю неделю будут отключать электричество

В Гусиноозёрске всю неделю будут отключать электричество
Общество,  Фото:pixabay.com
Света не будет в рабочее время

В связи с плановыми ремонтными работами в ряде населённых пунктов Селенгинского района Бурятии будет производиться отключение электроэнергии. В основном это коснётся города Гусиноозёрск, сообщает администрация района.

Так, 29 января с 10:00 до 18:00 света не будет в Гусиноозёрске по адресам: следственное управление, «Стройреал» фидер №2, «Хлебушек», тубдиспансер, отделение федерального казначейства, ул. Степная, ул. Байкальская, ул. Афганская, ул. Загустайская.

Также 29 января с 10:00 до 18:00 электричество выключат в Гусиноозёрске и улусе Бургастай. В городе по адресам: ул. Надежды, ул. Проезжая, ул. Юбилейная, ул. Шоссейная, пер. Проезжий, п. Тухум, кафе «Лотос», «Вечный зов», шиномонтаж, заправка, оптовая база «Титан», «Крепаль», «Океан», п. Кедровый кв. 8, ретранслятор, п. Восточный, п. Солнечный, п. Кедровый, дачи Каменный карьер, сотовая вышка «Мегафон», автомойка «Картер», газовая АЗС, магазин «Хозяин», автовокзал, стадион «Шахтёр», ДЮСШ, дацан; а в Бургастае на ул. Пристанская, местность ДРСУ, Саган Жалга.

30 января с 10:00 до 18:00 в Гусиноозёрске отключение пройдёт по адресам: п. Восточный, Солнечный, Треугольник, ул. Весёлая, ул. Большая Овражная, ул. Малая Овражная, ул.Осиновая, ул. Высокая, ул. Лесная, ул. Магистральная, 2-й микрорайон 8, 9, 11, 2, 3, 4, 6, 8, 182, 3, 4, 5, детсад №11, 16, 13, ул. Ленина, 28, ул. Комсомольская, 25, ул. Ключевская, 19, 25, 29, 27, 31, 33, 20, 28, 30, ул. Энергетиков, 28, 30, магазин «Светофор», «Мегадом», «Титан», «Сбербанк», 6-й микрорайон, 7, 12, 16а, 16б, 20, общежитие, магазин «Дельта», «Матрикс», «Медея», «Красотка», «Новая Заря», «Фаберлик», «Бристоль», СОШ №5.

31 января с 10:00 до 18:00 в Гусиноозёрске света отключат по адресам: ул. Школьная, ул. Зелёная, ул. Почтовая, ул. Карла Маркса, 1а, ул. Запожарная, ул. Сосновая,4а, Селенгинский отряд государственной противопожарной службы №9, кафе «Сказка», военный комиссариат, ул. Карла Маркса, 14, 16, ул. Комсомольская 9, 11, 13, 15, пер. Школьный, 2, 4, 6, СОШ №1, РУО, городской парк, дацан, дом культуры.

1 февраля с 10:00 до 18:00 снова электричества не будет в Гусиноозёрске. На это раз по адресам: поликлиника взрослая, скорая, центральная больница, администрация ЦРБ, ул. Новая, ул. Пушкина, ул. Коммунистическая, ТСЖ.

И 2 февраля с 10:00 до 18:00 в Гусиноозёрске электроэнергию выключат по адресам: ул. Почтовая, ул. Ленина, 3а, ул. Школьная 21, 31-36, 27, ВОХР, «Лакомка», СЭС, центр занятости, казначейство, поисково-спасательная служба.
Гусиноозерск отключение света Бурятия Селенгинский район

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