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Иркутская область примет чемпионат ДФО и СФО по русским шашкам

Иркутская область примет чемпионат ДФО и СФО по русским шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования пройдут в Ангарском городском округе

Чемпионат и первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по русским шашкам с 3 по 8 февраля пройдут в парк-отеле «Звёздный» в Ангарском городском округе. Планируется, что в соревнованиях будут участвовать около 200 спортсменов из Омской, Иркутской областей, Красноярского, Алтайского, Приморского краёв, республик Хакасия, Бурятия и Саха (Якутия).

Стоит отметить, что конкуренция на чемпионате среди мужчин будет очень высокой: на турнире выступят два международных гроссмейстера Николай Гуляев и Андрей Федотов (оба – Якутия), гроссмейстеры России Дмитрий Никифоров (Иркутская область) и Баир Ринчинов (Бурятия), мастер спорта международного класса Василий Прокопьев (Якутия) и мастер спорта Игорь Павлов (Красноярский край).

Чемпионат и первенства состоятся в дисциплинах: классическая, быстрая и молниеносная программы. На чемпионате Сибири и Дальнего Востока за медали будут бороться мужчины и женщины со спортивной квалификацией не ниже кандидата в мастера спорта. На первенствах выступят мальчики и девочки до 9 лет (не ниже третьего разряда), юноши и девушки до 11 и 14 лет (не ниже третьего разряда), до 17 лет (не ниже второго разряда), юниоры и юниорки до 20 и 27 лет (не ниже первого разряда). Итоги подведут в личном зачёте.

- Торжественное открытие соревнований состоится 3 февраля в 10.00. Церемония награждения победителей и призёров пройдёт 8 февраля в 17.00. Победителей и призёров наградят медалями, грамотами и кубками, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

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