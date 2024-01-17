Крейсеру Тихоокеанского флота России присвоят имя «Братск»

Для сохранения преемственности

Военно-морской флот России дал согласие на присвоение одному из кораблей имени «Братск». Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Наше предложение - присвоить одному из кораблей, которые строятся для Военного-Морского Флота страны, наименование «Братск» было поддержано. Буквально на днях пришло соответствующее письмо от главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Анатольевича Евменова», - написал Кобзев в своём официальном телеграм-канале.

Евменов сообщил Кобзеву, что в 2025 году начнётся строительство очередного серийного крейсера для Тихоокеанского флота. Он и будет носить наименование «Братск».

По некоторым данным, речь идёт об атомной подводной лодке проекта 885М «Ясень». Это серия многоцелевых атомных подводных лодок с крылатыми ракетами четвёртого поколения.

Игорь Кобзев отметил, что судно «Братск» в ВМФ страны уже было:

«Это крейсерская атомная подводная лодка К-391 (многоцелевая АПЛ проекта 971М – ред.). На ней служили многие братчане, для них это было делом чести. Экипаж подлодки работал над освоением новой техники, испытывал современные виды вооружения, выполнял задачи боевой службы в море».

В 2020 году, по словам губернатора Приангарья, АПЛ вывели из состава военно-морского флота России. По данным «Байкал-Daily», предполагалось, что лодку отремонтируют. Её даже доставили с Дальнего Востока в Северодвинск (Архангельская область). Но в 2022 году ремонт признали нецелесообразным. АПЛ в итоге списали.

«Но я считаю, что преемственность нужно сохранить, - подчеркнул Кобзев. - Поэтому я принял к сведению просьбы братчан вернуть наименование «Братск» в Военно-морской флот и обратился с этим предложением к командованию».

Кобзев заявил, что «для жителей всего региона такое внимание к традициям действительно дорогого стоит». Он сообщил, что над вопросом совместно работали сенаторы, депутаты Госдумы и думы Братска, администрация, жители города и общественность области.