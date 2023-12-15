Житель Бурятии спилил пять сосен и схлопотал уголовное дело





Однако суд пришёл к выводу, что продажа иномарки после возбуждения уголовного дела не препятствует её конфискации – сделку купли-продажи признали недействительной. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор пока не вступил в законную силу.

Недавно перед судом предстал житель Заиграевского района, уничтоживший зелёные насаждения. Он незаконно спилил пять сосен. Ущерб оценили в 82 118 рублей.Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 Уголовного кодекса РФ. Ему дали полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.В качестве вещественных доказательств по делу изъяли бензопилу и автомобиль Mazda Titan, на котором сельчанин приехал в лес. На заседании заиграевец заявил, что продал машину матери, поскольку ему требовались деньги.