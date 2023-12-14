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Жительница Бурятии, взявшая кредит для мошенников, пыталась от него отказаться

Жительница Бурятии, взявшая кредит для мошенников, пыталась от него отказаться
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина дошла до суда, но ничего не добилась

Эта история произошла в Кабанском районе ещё в августе 2022 года. Местной жительнице позвонили с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником банка, назвал женщину по имени отчеству и сообщил об утечке персональных данных клиентов финучреждения. А после добавил, что прямо сейчас кто-то пытается оформить кредит на её имя.

Звонивший просил подтвердить, действительно ли она берёт займ. После незнакомец заявил сельчанке, что она должна помочь с разоблачением мошенника и обезопасить свой счёт, а не то станет соучастником «незаконного оформления кредита».
 
Неизвестный попросил назвать пароли, которые отправили на телефон женщина, что так и сделала. Затем она через личный кабинет в банковском приложении перевела несколько разных сумм на указанный счёт.

Банк заподозрил неладное и приостановил операции, но женщина обратилась туда с просьбой их разблокировать. Закончилось всё уголовным делом. Сельчанка подала в суд иск и потребовала признать кредитный договор недействительным.
 
Однако ей отказали. Выслушав истца и исследовав материалы дела, служители Фемиды пришли к выводу, что оснований считать договор недействительным из-за того, что его заставили заключить обманом, нет. Во-первых, сельчанка ещё в 2017 году подписала с банком соглашение, которое предусматривает возможность проведения операций через удалённые каналы обслуживания и с помощью кодов. А потому у финансового учреждения не возникло сомнений, что клиент делает это не по собственной воле.
 
Согласно выпискам, кредитные средства поступили на её счёт и после их перевели третьим лицам через СБП. К тому же банк ограничил операции и известил об этом жительницу Кабанского района по sms.

Когда она позвонила на горячую линию, сотрудники идентифицировали её и уточнили, не поступали ли ей подозрительные звонки. Женщина ответила отрицательно, потому операции разблокировали. Всё это подтвердилось прослушанными на заседании аудиозаписями телефонных разговоров с сотрудником банка. Решение суда пока не вступило в законную силу.
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