Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала

Мужчину оштрафовали на 2 тысячи и заставили его покинуть Россию
Из России по решению суда выдворили иностранца, который трудился в Бурятии. В республику он прибыл ещё в марте через КПП и, как и полагается, встал на первичный иммиграционный учёт, а в начале апреля оформил патент на работу.
В конце сентября приехавший из-за границы мужчина не внёс очередной авансовый платёж, чтобы продлить документ. Срок законного пребывания в РФ закончился 3 ноября, однако иностранец страну не покинул.
В итоге на нарушителя составили протокол и оштрафовали его на две тысячи рублей по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ с административным выдворением за пределы России через госграницы. Свою вину он признал. Постановление уже вступило в законную силу.
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