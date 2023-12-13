Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала



Из России по решению суда выдворили иностранца, который трудился в Бурятии. В республику он прибыл ещё в марте через КПП и, как и полагается, встал на первичный иммиграционный учёт, а в начале апреля оформил патент на работу.



В конце сентября приехавший из-за границы мужчина не внёс очередной авансовый платёж, чтобы продлить документ. Срок законного пребывания в РФ закончился 3 ноября, однако иностранец страну не покинул.



В итоге на нарушителя составили протокол и оштрафовали его на две тысячи рублей по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ с административным выдворением за пределы России через госграницы. Свою вину он признал. Постановление уже вступило в законную силу.

