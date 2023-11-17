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Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Жителя Бурятии приговорили к обязательным работам за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Ему придётся 180 часов потрудиться на благо общества

Накануне житель Прибайкальского района Бурятии предстал перед судом за вождение в нетрезвом виде. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Всё произошло в июле. Мужчина, которого до этого уже ловили на пьяной езде, вновь сел за руль, приняв на грудь. На заседании он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В итоге сельчанину назначили наказание – 180 часов обязательных работ и на два года лишили его водительских прав. Как сообщили на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии, приговор уже вступил в законную силу. 
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