Студенческую молодёжь Бурятии «подружил Улан-Удэ»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В столице республики провели конкурс-фестиваль ссузов



3 ноября в Бурятии состоялся XII республиканский конкурс-фестиваль социально-культурного проекта студенческой молодёжи «Нас подружил Улан-Удэ». Он был посвящён Году педагога и наставника, Дню народного единства и 100-летию Республики Бурятия.



В конкурсе приняли участие 10 колледжей: Улан-Удэнский авиационный техникум, республиканский многоуровневый колледж, Мухоршибирский филиал Байкальского колледжа недропользования, Бурятский информационно-экономический техникум, Байкальский колледж недропользования, Бурятский индустриальный техникум, Джидинский многопрофильный техникум, техникум строительства и городского хозяйства, Улан-Удэнский торгово-экономический техникум и Бурятский педагогический колледж.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по результатам мероприятия победителями стали:



В номинации «Научу за 5 минут»:

1 место - Улан-Удэнский торгово-экономический техникум;

2 место - Байкальский колледж недропользования (Мухоршибирский филиал);

3 место - Бурятский республиканский педагогический колледж.



В номинации «Многоликая Бурятия»:

1 место - Джидинский многопрофильный техникум;

2 место - Бурятский республиканский педагогический колледж;

3 место - Бурятский республиканский индустриальный техникум.



В викторине «100-летие Республики Бурятия»:

1 место - Байкальский колледж недропользования;

2 место - Техникум строительства и городского хозяйства;

3 место - Бурятский республиканский педагогический колледж.



В номинации «Лучший пресс-релиз»:

1 место - Улан-Удэнский авиационный техникум;

2 место - Республиканский многоуровневый колледж;

3 место - Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.



- Конкурс замечательный, очень нужный, сплачивает студентов разных национальностей и разных учебных заведений, было увлекательно и интересно, - поделились участники конкурса.



