В столице республики провели конкурс-фестиваль ссузов
3 ноября в Бурятии состоялся XII республиканский конкурс-фестиваль социально-культурного проекта студенческой молодёжи «Нас подружил Улан-Удэ». Он был посвящён Году педагога и наставника, Дню народного единства и 100-летию Республики Бурятия.
В конкурсе приняли участие 10 колледжей: Улан-Удэнский авиационный техникум, республиканский многоуровневый колледж, Мухоршибирский филиал Байкальского колледжа недропользования, Бурятский информационно-экономический техникум, Байкальский колледж недропользования, Бурятский индустриальный техникум, Джидинский многопрофильный техникум, техникум строительства и городского хозяйства, Улан-Удэнский торгово-экономический техникум и Бурятский педагогический колледж.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по результатам мероприятия победителями стали:
В номинации «Научу за 5 минут»:
1 место - Улан-Удэнский торгово-экономический техникум;
2 место - Байкальский колледж недропользования (Мухоршибирский филиал);
3 место - Бурятский республиканский педагогический колледж.
В номинации «Многоликая Бурятия»:
1 место - Джидинский многопрофильный техникум;
2 место - Бурятский республиканский педагогический колледж;
3 место - Бурятский республиканский индустриальный техникум.
В викторине «100-летие Республики Бурятия»:
1 место - Байкальский колледж недропользования;
2 место - Техникум строительства и городского хозяйства;
3 место - Бурятский республиканский педагогический колледж.
В номинации «Лучший пресс-релиз»:
1 место - Улан-Удэнский авиационный техникум;
2 место - Республиканский многоуровневый колледж;
3 место - Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.
- Конкурс замечательный, очень нужный, сплачивает студентов разных национальностей и разных учебных заведений, было увлекательно и интересно, - поделились участники конкурса.
Студенческую молодёжь Бурятии «подружил Улан-Удэ»
Общество, Фото:
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