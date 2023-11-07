У жителя Иркутской области арестовали парусную лодку из-за долгов за свет

Мужчина накопил долг в 11 тысяч рублей



Судебные приставы арестовали парусное моторное судно жителя Иркутской области для погашения задолженности за электроэнергию.



Мужчина некоторое время не оплачивал счета за электроэнергию. У него накопилась задолженность в размере 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.



Судебный пристав вручил должнику требование об исполнении долговых обязательств в установленный для этого законом добровольный срок. Но задолженность так и не была погашена. Тогда пристав выяснил, что у должника в собственности имеется парусное моторное судно. Далее сотрудник наложил арест на судно. Мужчина не захотел его лишиться и всё-таки погасил задолженность полностью.





