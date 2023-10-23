В Усть-Ордынском округе отпраздновали бурятский Новый год

Состоялся окружной этнокультурный праздник «Бохрообой найр наадан»
В административном центре Усть-Ордынского Бурятского округа прошёл окружной этнокультурный праздник «Народные гуляния – Бохрообой найр наадан». Праздник начался с флешмоба народных хороводов «Дружба! Единство! Сила!». Все участники и зрители приняли участие в масштабных круговых танцах – русском хороводе и бурятском ёхоре. В церемонии открытия праздника приняли участие представители администрации округа и Эхирит-Булагатского района, депутаты законодательного собрания. С благопожеланиями к собравшимся выступили шаман Эхирит-Булагатского района Сергей Батагаев и настоятель Баяндаевской церкви архангела Михаила отец Алексей.
Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, в прежние времена завершение года у всех кочевых народов происходило осенью – в период изобилия белой пищи. В настоящее время традиция отмечать начало года в октябре осталась только у бурят Приангарья.
- В этом году администрацией округа впервые было принято решение провести в окружном центре этот масштабный этнокультурный праздник. Мероприятие отражает две культуры народов, проживающих на территории округа – Новый год бурят Приангарья и праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечает православный народ, - рассказал руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
В этот день также был запущен проект – молодёжный этнофест «I осенние народные бурятские игры» («I намарай буряад арадай наадан»»). В программу этнофеста были включены игры в бараньи лодыжки, свинцовая пуговка, метание баабхи, перетягивание кожемялки, каната, берцовой кости, а также три специальных творческих конкурса. Участниками игр стали дети и молодёжь от 6 до 35 лет.
Состоялись конкурсы народных танцев среди девушек «Сагаантагша» («Белая чаша») и среди юношей «Талынбургэд» («Степные орлы»). Они были организованы под открытым небом на центральной площади посёлка Усть-Ордынский. За конкурсными состязаниями наблюдали несколько сотен зрителей из всех районов УОБО и города Иркутска.
Областными государственными учреждениями культуры, подведомственными администрации УОБО, проведены фестиваль «Культур причудливые нити» с участием фольклорных коллективов и детских коллективов-спутников, выставка-продажа книг, фестиваль национальной кухни «Мозаика вкусов» (бурятские, русские, татарские и белорусские блюда), выставка мастеров и художников УОБО, детский конкурс декоративно-прикладного искусства «Шэнэжэл – Новый год».
На центральной площади посёлка также проведены мастер-класс и турнир по народной бурятской игре «шагай наадан» (игра в бараньи лодыжки) среди взрослых участников. В киноконцертном зале «Эрдэм» дан концерт государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Для жителей и гостей посёлка была организована сельскохозяйственная ярмарка, для участия в ней прибыли сельхозтоваропроизводители Баяндаевского района.
В Усть-Ордынском округе отпраздновали бурятский Новый год
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