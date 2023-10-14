Житель Бурятии получил 10 лет колонии за избиение пенсионера до смерти

Во время расследования обвиняемый пытался подкупить полицейского



Эта криминальная история произошла около 5 лет назад, осенью 2018 года. В один из ноябрьских вечеров 48-летний подсудимый распивал спиртное в компании знакомого пенсионера. Из-за ссоры, случившейся по малозначительному поводу, мужчина так избил 70-летнего потерпевшего, что от полученных травм тот впоследствии скончался на месте происшествия.



Мужчина поспешно покинул место жительства, однако вскоре был задержан в аэропорту Новосибирска. Ему было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.



Также подсудимому было предъявлено обвинение в даче взятки сотруднику полиции, которому он передал 20 тысяч рублей, вложив деньги в Уголовный кодекс РФ, и обещал передать в дальнейшем ещё 60 тысяч. Взятка предназначалась полицейскому за оказание помощи в квалификации действий жителя Бурятии по менее тяжкой статье УК РФ, а также за способствование в принятии решения об избрании в отношении него более мягкой меры пресечения (в виде подписки о невыезде).



Впервые уголовное дело в отношении мужчины поступило в Баунтовский районный суд в конце 2019 года, при этом, подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.



В июле 2020 года на основании вердикта коллегии присяжных заседателей судом вынесен приговор, назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. По ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки» коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. Подсудимый не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционную инстанцию, которая отменила приговор, с направлением дела на новое рассмотрение.



В январе 2022 новая коллегия присяжных заседателей единодушно признала подсудимого виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, при этом, присяжные единодушно признали подсудимого не заслуживающим снисхождения. Судом назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Верховный суд Бурятии, рассмотрев апелляционную жалобу жителя республики, вновь отменил приговор и направил дело в первую инстанцию.



Спустя год, 14 февраля 2023 года, третья коллегия присяжных заседателей вновь вынесла обвинительный вердикт и единодушно признала подсудимого виновным, не заслуживающим снисхождения. Судом назначено наказание в виде 10 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.



Подсудимый и его защитник вновь обжаловали приговор в апелляционную инстанцию. Однако Верховный суд Бурятии не усмотрел оснований для удовлетворения апелляционных жалоб мужчины и его защитника. Здесь указали, что нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального законов, влекущих отмену приговора, судом апелляционной инстанции не установлено, сообщают в Баунтовском районном суде.







