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У жителя Бурятии конфискуют BMW за пьяную езду

У жителя Бурятии конфискуют BMW за пьяную езду
Общество,  Фото:pixabay.com
Подсудимый вину не признал

3 октября 2023 года Тункинским районным судом провозглашён обвинительный приговор в отношении мужчины.

Весной житель района сел за управление своего автомобиля марки «BMW 520i» и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В ходе разбирательства установлено, что у мужчины, ранее лишённого права управления ТС сроком на 1 год 6 месяцев, имеются признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, поведение, не соответствующее обстановке, в связи с чем, ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результаты составили - 1,19 мг/л.

Мужчина не согласился с результатами, и ему предложили пройти медицинское освидетельствование уже в центральной районной больнице. Однако водитель отказался.

- В судебном заседании подсудимый вину не признал, считая, что в его действиях отсутствует состав инкриминируемого преступления. Исследовав доказательства по делу, суд пришёл к выводу о том, что каких-либо нарушений, влекущих признание доказательств по делу недопустимыми, исключающих виновность подсудимого в совершении преступления, не имеется, - сообщили в районном суде.

Житель района признан виновным по ч.1 ст. 264.1 УК РФ «Управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Ему назначено наказание в виде в виде 360 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль марки «BMW 520i» конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения.
суд

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