В Забайкалье приедут чемпионы мира по самбо

В Чите состоятся международные соревнования по боевому самбо



Международный турнир по боевому самбо «Дух кочевника» (6+) пройдёт в спорткомплексе «Мегаполис спорт» в Чите 15 октября. Среди участников будут чемпионы мира по самбо.



По словам президента федерации самбо по Забайкалью Дамдина Бадмацыренова, соревнования пройдут среди шести весовых категорий. Самые лёгкие бойцы будут до 58 килограмм, а самые тяжёлые – до 98 килограмм. Спортсмены приедут из республик Тыва, Якутии, Алтайского края. Среди иностранцев ожидаются спортсмены из Монголии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.



Призовой фонд соревнования составляет 1,5 миллиона рублей. За первое место в своей весовой категории спортсмен получит 150 тысяч рублей, за второе – 30 тысяч рублей, а за третье – 10 тысяч рублей. Также денежный приз получит тренер победителя в размере 15 тысяч рублей.



Как сообщили организаторы, начало поединков будет в 9:00, но финальные бои начнутся в 19:00. Также ожидается шоу-программа с этническим уклоном.



Возрастное ограничение: 6+.

