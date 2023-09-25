25 сентября

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В Улан-Удэ может появиться улица Алдара Цыденжапова

В Улан-Удэ может появиться улица Алдара Цыденжапова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ей может стать улица в Октябрьском районе

В столице Бурятии может появиться улица Героя России Алдара Цыденжапова. Этот вопрос прорабатывается совместно с администрацией Октябрьского района.

- На нашем округе №28 есть школа имени Героя России Алдара Цыденжапова. Сейчас рассматриваем вопрос о присвоении улицы Героя, – рассказал депутат Горсовета Саян Холхоев.

Как сообщили в пресс-службе Горсовета Улан-Удэ, 24 сентября вся республика вспоминала Героя России Алдара Цыденжапова, спасшего ценой своей жизни более 300 человек. В городе прошли митинги памяти.
Бурятия Улан-Удэ Алдар Цыденжапов

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