Ей может стать улица в Октябрьском районе
В столице Бурятии может появиться улица Героя России Алдара Цыденжапова. Этот вопрос прорабатывается совместно с администрацией Октябрьского района.
- На нашем округе №28 есть школа имени Героя России Алдара Цыденжапова. Сейчас рассматриваем вопрос о присвоении улицы Героя, – рассказал депутат Горсовета Саян Холхоев.
Как сообщили в пресс-службе Горсовета Улан-Удэ, 24 сентября вся республика вспоминала Героя России Алдара Цыденжапова, спасшего ценой своей жизни более 300 человек. В городе прошли митинги памяти.
В Улан-Удэ может появиться улица Алдара Цыденжапова
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