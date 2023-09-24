В Улан-Удэ почтили память Героя России Алдара Цыденжапова

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алдар погиб 24 сентября 2010 года



24 сентября в Улан-Удэ почтили память Героя России Алдара Цыденжапова. Митинги в память о нём в эту дату проходят ежегодно. Именно в этот день в 2010 году он ценой своей жизни сохранил жизнь более 300 человек - экипажа эсминца «Быстрый».



- Мы каждый год вспоминаем подвиг Алдара Цыденжапова. Он его совершил в мирное время. Совершил, когда от него никто ничего не ждал, не требовал, он просто нес свою службу. Он поставил выше собственной жизни жизнь своих товарищей, сохранение боевого корабля. Каждый человек, который принимает такие решения, который встаёт на защиту, который не думает о себе - достоин нашей памяти, уважения и признания. Давайте будем помнить Алдара и всех наших ребят. Давайте их знать, чтить и равняться на них, - обратился к участникам митинга глава Бурятии Алексей Цыденов.







Также на митинге за вклад в сохранение памяти о героях страны юбилейной медалью 100-летия Республики Бурятия наградили членов благотворительного фонда «Алдар» - Баира Базарова и Ольгу Шафирову.



Справка:



Алдар Цыденжапов (4 августа 1991 — 28 сентября 2010) — уроженец посёлка Агинское.



Окончил Агинскую среднюю общеобразовательную школу № 1 в родном посёлке. После школы собирался поступать в институт, но передумал, решив для начала пойти по стопам деда – служить на флоте. Однако в военкомате Алдара вычеркнули из списка команды моряков из-за сравнительно малого веса и небольшого роста, и только после настойчивых просьб ему в конце концов позволили попасть в морскую команду.



В ноябре 2009 года он поступил на срочную службу, получил определение в войсковую часть Тихоокеанского флота.



Утром 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эсминца «Быстрый» находился на борту и готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, сразу кинулся перекрывать утечку топлива. Около девяти секунд он находился в центре пожара и получил сильнейшие ожоги. Оперативные действия Алдара привели к своевременному отключению энергоустановки корабля, которая в противном случае могла взорваться и привести к уничтожению эсминца и гибели 348 человек.



Алдар в тяжелейшем состоянии был доставлен в госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. До окончания службы Алдару оставалось меньше месяца.



16 ноября 2010 года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.



В память об Алдаре Цыденжапове в Улан-Удэ установлен памятник. Именем Алдара Цыденжапова названа улица в посёлке Агинское и улица в посёлке Усть-Ордынский. В школе посёлка Агинское, в которой он учился, установлена мемориальная доска. На эсминце «Быстрый» открыта мемориальная доска. Место в кубрике, где жил Алдар Цыденжапов, навсегда останется за ним. Матрос навечно зачислен в списки экипажа корабля.

