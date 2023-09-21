В республике покажут лучшие семейские наряды и коллекции
С 22 по 23 сентября впервые в Бурятии проведут праздник семейского костюма. В рамках праздника проходит конкурс семейского костюма и лучших коллекций костюмов.
22 сентября в Улан-Удэ состоится концерт-дефиле (возрастное ограничение: 0+) с выступлениями известных фольклорных коллективов. Аутентичные и современные семейские костюмы представят жители сёл Бурятии и дизайнеры. Мероприятие проведут в концертно-театральном центре «Феникс».
23 сентября праздник завершится в Тарбагатайском районе. В селе Нижний Жирим пройдёт народное гуляние (возрастное ограничение: 6+). Местом проведения станет старинная усадьба XIX века старовера Петрова, сообщили в обществе культуры семейских РБ.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии состоится праздник семейского костюма
Общество, Фото:
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