В Бурятии состоится праздник семейского костюма

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике покажут лучшие семейские наряды и коллекции



С 22 по 23 сентября впервые в Бурятии проведут праздник семейского костюма. В рамках праздника проходит конкурс семейского костюма и лучших коллекций костюмов.



22 сентября в Улан-Удэ состоится концерт-дефиле (возрастное ограничение: 0+) с выступлениями известных фольклорных коллективов. Аутентичные и современные семейские костюмы представят жители сёл Бурятии и дизайнеры. Мероприятие проведут в концертно-театральном центре «Феникс».



23 сентября праздник завершится в Тарбагатайском районе. В селе Нижний Жирим пройдёт народное гуляние (возрастное ограничение: 6+). Местом проведения станет старинная усадьба XIX века старовера Петрова, сообщили в обществе культуры семейских РБ.



Возрастное ограничение 6+

