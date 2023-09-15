Житель Бурятии пожаловался в прокуратуру на орган опеки

Мужчине так и не пришёл ответ на запрос



В мае житель Еравнинского района Бурятии обратился в орган опеки и попечительства района с заявлением о рассмотрении вопроса о лишении бывшей супруги родительских прав и передаче детей ему. Однако ответ он так и не получил.



Мужчина пожаловался в прокуратуру, которая в ходе проверки подтвердила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.



Глава района получил прокурорское представление. После этого заявителю направили ответ на обращение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Виновный сотрудники привлечён к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления». Его оштрафовали на пять тысяч рублей.



