Мужчине так и не пришёл ответ на запрос
В мае житель Еравнинского района Бурятии обратился в орган опеки и попечительства района с заявлением о рассмотрении вопроса о лишении бывшей супруги родительских прав и передаче детей ему. Однако ответ он так и не получил.
Мужчина пожаловался в прокуратуру, которая в ходе проверки подтвердила нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Глава района получил прокурорское представление. После этого заявителю направили ответ на обращение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Виновный сотрудники привлечён к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления». Его оштрафовали на пять тысяч рублей.
Житель Бурятии пожаловался в прокуратуру на орган опеки
Общество, Фото:
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