Вход на мероприятие свободный
12 августа в столице Бурятии пройдёт «Фестиваль сладостей». Мероприятие состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева.
Для участников праздника покажут анимационную программу, выступит кукольный театр «Ульгэр», проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников. Также завершит вечер пенное шоу.
Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:00.
Возрастное ограничение: 0+.
В парке Улан-Удэ состоится «Фестиваль сладостей»
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