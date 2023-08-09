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В парке Улан-Удэ состоится «Фестиваль сладостей»

В парке Улан-Удэ состоится «Фестиваль сладостей»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вход на мероприятие свободный

12 августа в столице Бурятии пройдёт «Фестиваль сладостей». Мероприятие состоится в парке имени Д.Ж. Жанаева.

Для участников праздника покажут анимационную программу, выступит кукольный театр «Ульгэр», проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников. Также завершит вечер пенное шоу.

Вход на фестиваль свободный. Начало в 16:00.

Возрастное ограничение: 0+.
Улан-Удэ фестиваль Праздники парки отдыха

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