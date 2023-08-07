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В Бурятии «Байкальский ветер» начнётся с уборки мусора

В Бурятии «Байкальский ветер» начнётся с уборки мусора
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования начнутся с 11 августа

С 10 по 13 августа в Бурятии состоится фестиваль водных видов спорта «Байкальский ветер». Соревнования проводятся в Кабанском районе на песчаной косе у села Посольское.

Перед фестивалем, 8 августа, в рамках спортивно-экологического лагеря будет проведена акция по сбору, сортировке и вывозу мусора (0+). Также будут установлены информационные щиты.

11 августа состоятся тренировочные заезды по гребле на каяках. Также пройдут соревнования по виндсёрфингу и кайтсёрфингу. Вечером будет проведён отборочный турнир по баланс-бордам.

12 августа будет разыгран «Кубок Байкала» по сапсёрфингу. Также состоится финальный турнир по баланс-бордам. 13 августа запланированы соревнования по каякингу у мужчин, женщин и юниоров. Кроме этого, будут семейные старты на байдарках и гонки по виндсёрфингу и кайтсёрфингу в свободном классе.

Возрастное ограничение: 0+.
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