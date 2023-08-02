Сборная ВВО победила на армейском чемпионате по регби-7

Общество, Фото: федерация регби Забайкальского края

Команду составили забайкальцы



Сборная Восточного военного округа в третий раз стала победителем чемпионата Вооружённых сил по регби-7. Соревнования проходили в Самаре. Команда состояла из забайкальских регбистов.



- Ранее спортсмены уже дважды забирали кубок победителя. Регбисты обошли пять команд и пропустили попытку всего один раз, - поделился президент федерации регби Забайкалья Александр Сетов.



За чемпионский кубок боролись Восточный военный округ, Западный военный округ, Военно-морской флот, инженерные войска, Военно-космические силы и даже сборная вооружённых сил Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

