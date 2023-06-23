Ветеринары Бурятии впервые состязались в профессионализме

Общество, Фото: управление ветеринарии РБ

Победителями стали хозяева соревнований



В Бурятии в этом году был учреждён конкурс профессионального мастерства среди ветеринаров. Он впервые прошёл 22 июня в Кабанском районе в селе Кабанск.



В конкурсе приняли участие 5 команд – это ветеринарные службы Курумканского, Тункинского, Джидинского, Кяхтинского и Кабанского района. Эти районы были выбраны для участия в конкурсе не случайно, именно на их территории наблюдается эпизоотическое неблагополучие, например, бруцеллёз в Джидинском районе.



Конкурс проводился по пяти видам болезней, каждая команда-участник вытягивала заболевание, которое им предстояло «ликвидировать». Участники ответили на теоретические вопросы и продемонстрировали навыки в практическом этапе, который включил в себя приготовление рабочих растворов для дезинфекции, соблюдении правил использования спецодежды и проведения дезинфекций заражённой территории. Водители соревновались в ювелирной погрузке и уничтожении биологических отходов в инсенираторах.



По информации управления ветеринарии РБ, по результатам конкурса места распределились следующим образом:

Первое место - Кабанский филиал БУ Ветеринарии «БРСББЖ»;

Второе место - Кяхтинский филиал БУ Ветеринарии «БРСББЖ»;

Третье место - Курумканский филиал БУ Ветеринарии «БРСББЖ».

