Победителями стали хозяева соревнований
В Бурятии в этом году был учреждён конкурс профессионального мастерства среди ветеринаров. Он впервые прошёл 22 июня в Кабанском районе в селе Кабанск.
В конкурсе приняли участие 5 команд – это ветеринарные службы Курумканского, Тункинского, Джидинского, Кяхтинского и Кабанского района. Эти районы были выбраны для участия в конкурсе не случайно, именно на их территории наблюдается эпизоотическое неблагополучие, например, бруцеллёз в Джидинском районе.
Конкурс проводился по пяти видам болезней, каждая команда-участник вытягивала заболевание, которое им предстояло «ликвидировать». Участники ответили на теоретические вопросы и продемонстрировали навыки в практическом этапе, который включил в себя приготовление рабочих растворов для дезинфекции, соблюдении правил использования спецодежды и проведения дезинфекций заражённой территории. Водители соревновались в ювелирной погрузке и уничтожении биологических отходов в инсенираторах.
По информации управления ветеринарии РБ, по результатам конкурса места распределились следующим образом:
Первое место - Кабанский филиал БУ Ветеринарии «БРСББЖ»;
Второе место - Кяхтинский филиал БУ Ветеринарии «БРСББЖ»;
Третье место - Курумканский филиал БУ Ветеринарии «БРСББЖ».
Ветеринары Бурятии впервые состязались в профессионализме
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