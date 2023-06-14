14 июня

13 июня

Популярное

В Улан-Удэ посоревнуются в украшении велосипедов и скейтбордов

В Улан-Удэ посоревнуются в украшении велосипедов и скейтбордов
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей наградят денежными сертификатами

В Улан-Удэ стартовал конкурс «Вкатись в парк или парк на колёсах». Мероприятие приурочено к празднованию Дня города в парке «Юбилейный».

- «Вкатись в парк или парк на колёсах» - это конкурс неординарных костюмов и декорированных средств индивидуальной мобильности. К участию приглашаются жители г. Улан-Удэ без возрастных ограничений. Внимание, транспортное средство должно быть собственным, не взятым в прокат, - сообщает дирекция по паркам.

Конкурсанты креативно украшают средства индивидуальной мобильности: скейтборд, велосипед, найнбот, сегвей, самокат, ролики, гироскутер, детская коляска и прочее. Допускаются объёмные декоративные конструкции. Также участники продумывают свои образы (костюм, причёска, грим и другое). Образ не должен быть связан с героями иностранной культуры и истории.

По 15 июня состоится приём заявок на участие в конкурсе. Заявку необходимо отправить на электронную почту: [email protected]. 16 июня – отбор конкурсантов во второй тур конкурса. 17 июня с 17:30 – второй тур конкурса и награждение победителей.

Предусмотрено три призовых места и семь поощрительных призов. Победители получат денежные сертификаты.

Возрастное ограничение: 0+.
конкурс Улан-Удэ парки отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии впервые пройдёт международный буддийский форум
В Бурятии впервые пройдёт международный буддийский форум
Общество, 14.06.2023
Для участия в форуме приглашены делегации из 14 стран, исповедующих буддизм
В Улан-Удэ посоревнуются в украшении велосипедов и скейтбордов
В Улан-Удэ посоревнуются в украшении велосипедов и скейтбордов
Общество, 14.06.2023
Победителей наградят денежными сертификатами
Сотрудник УФСИН из Бурятии позвал любимую замуж со сцены в Казани
Сотрудник УФСИН из Бурятии позвал любимую замуж со сцены в Казани
Общество, 14.06.2023
Это произошло в финале всероссийского конкурса
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, 14.06.2023
В республике переменная облачность
«Улан-Удэ настоящий» покажут библиотеки города
«Улан-Удэ настоящий» покажут библиотеки города
Общество, 13.06.2023
Мероприятие состоится в День города
В Бурятии совершат молебен Зелёной Таре
В Бурятии совершат молебен Зелёной Таре
Общество, 13.06.2023
Он пройдёт на территории комплекса Джарун Хашор
В Улан-Удэ художники распишут кубы
В Улан-Удэ художники распишут кубы
Общество, 13.06.2023
Стартовал конкурс эскизов для художественного проекта «Комната в городе»
В Бурятии завершается отбор на всероссийский «Казачий круг»
В Бурятии завершается отбор на всероссийский «Казачий круг»
Общество, 13.06.2023
Гала-концерт фольклорного конкурса состоится завтра, 14 июня
В Забайкалье росгвардеец задержал преступника в свой выходной
В Забайкалье росгвардеец задержал преступника в свой выходной
Общество, 13.06.2023
Росгвардеец обнаружил мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Улан-Удэ покажут костюмы молодёжных субкультур
В Улан-Удэ покажут костюмы молодёжных субкультур
Общество, 13.06.2023
В столице Бурятии стартует конкурс «Неформат»
Мультимедийный портал связал Иркутск и регионы России
Мультимедийный портал связал Иркутск и регионы России
Общество, 13.06.2023
В центральном сквере пройдут прямые включения с международного экономического форума
В День России в Чите стреляли из гаубицы
В День России в Чите стреляли из гаубицы
Общество, 13.06.2023
Выстрелом забайкальцам напомнили о роли края
Улан-удэнцы смогут окунуться в прошлое на «Верхнеудинской ярмарке»
Улан-удэнцы смогут окунуться в прошлое на «Верхнеудинской ярмарке»
Общество, 13.06.2023
Горожане смогут купить на ней сувениры, продукты, чай, изделия национальных центров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^