Победителей наградят денежными сертификатами
В Улан-Удэ стартовал конкурс «Вкатись в парк или парк на колёсах». Мероприятие приурочено к празднованию Дня города в парке «Юбилейный».
- «Вкатись в парк или парк на колёсах» - это конкурс неординарных костюмов и декорированных средств индивидуальной мобильности. К участию приглашаются жители г. Улан-Удэ без возрастных ограничений. Внимание, транспортное средство должно быть собственным, не взятым в прокат, - сообщает дирекция по паркам.
Конкурсанты креативно украшают средства индивидуальной мобильности: скейтборд, велосипед, найнбот, сегвей, самокат, ролики, гироскутер, детская коляска и прочее. Допускаются объёмные декоративные конструкции. Также участники продумывают свои образы (костюм, причёска, грим и другое). Образ не должен быть связан с героями иностранной культуры и истории.
По 15 июня состоится приём заявок на участие в конкурсе. Заявку необходимо отправить на электронную почту: [email protected]. 16 июня – отбор конкурсантов во второй тур конкурса. 17 июня с 17:30 – второй тур конкурса и награждение победителей.
Предусмотрено три призовых места и семь поощрительных призов. Победители получат денежные сертификаты.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ посоревнуются в украшении велосипедов и скейтбордов
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