«Хочу быть свободным»: Как молодой чабан развивает овцеводство на севере Бурятии









На вопрос, есть ли доход от этой деятельности, молодой человек отвечает, что на жизнь хватает:



«Ягнята к осени подрастают, семи- и восьмимесячными сдаю их на мясо – 30-50-100 голов – на рынки «Центральный», «Крестьянский». Овец покупают в сёлах Хилгана, Борогол, Баргузин».



Преодолев различные трудности, молодой чабан в прошлом году передал новым участникам программы Буддийской Сангхи 100 овец, в этом году также предстоит отдать 100. «Через несколько лет хочу формировать отары и раздавать людям по всей долине не по 100 овец, а по 300-500», - добавляет Василий.



Также он придумал своеобразную благотворительную программу - дарит юным борцам из своего села овец за первые места на районных и республиканских соревнованиях.



О проекте



27-летний Василий – продвинутый интернет-пользователь. Снимает разные видео о своих буднях, выкладывает в YouTube (там у него более 600 подписчиков), активно ведёт аккаунт во «ВКонтакте». Собрать деньги на свой социальный проект он тоже намеревается по-современному – через краудфандинговую платформу. С помощью проекта молодой человек хочет дать односельчанам возможность заработать с помощью изготовления изделий из шкур. Уверяет, что есть большой спрос на такую продукцию.



- Мне люди в соцсети постоянно пишут, интересуются, есть ли готовые изделия. Сделал эксперимент: сшил несколько накидок на детские автокресла, объявления разместил в социальных сетях - активной рекламы не было, просто скинул фото и написал, что продаю. И их сразу разобрали. Есть ещё предзаказы. В дальнейшем думаю, можно через «Мой бизнес» сделать сертификацию, этикетки и можно продавать официально с рекламой о том, что клиенты, покупая нашу продукцию, поддерживают людей на селе, - рассказывает он. На вопрос, есть ли доход от этой деятельности, молодой человек отвечает, что на жизнь хватает:«Ягнята к осени подрастают, семи- и восьмимесячными сдаю их на мясо – 30-50-100 голов – на рынки «Центральный», «Крестьянский». Овец покупают в сёлах Хилгана, Борогол, Баргузин».Преодолев различные трудности, молодой чабан в прошлом году передал новым участникам программы Буддийской Сангхи 100 овец, в этом году также предстоит отдать 100. «Через несколько лет хочу формировать отары и раздавать людям по всей долине не по 100 овец, а по 300-500», - добавляет Василий.Также он придумал своеобразную благотворительную программу - дарит юным борцам из своего села овец за первые места на районных и республиканских соревнованиях.27-летний Василий – продвинутый интернет-пользователь. Снимает разные видео о своих буднях, выкладывает в YouTube (там у него более 600 подписчиков), активно ведёт аккаунт во «ВКонтакте». Собрать деньги на свой социальный проект он тоже намеревается по-современному – через краудфандинговую платформу. С помощью проекта молодой человек хочет дать односельчанам возможность заработать с помощью изготовления изделий из шкур. Уверяет, что есть большой спрос на такую продукцию.- Мне люди в соцсети постоянно пишут, интересуются, есть ли готовые изделия. Сделал эксперимент: сшил несколько накидок на детские автокресла, объявления разместил в социальных сетях - активной рекламы не было, просто скинул фото и написал, что продаю. И их сразу разобрали. Есть ещё предзаказы. В дальнейшем думаю, можно через «Мой бизнес» сделать сертификацию, этикетки и можно продавать официально с рекламой о том, что клиенты, покупая нашу продукцию, поддерживают людей на селе, - рассказывает он.



В рамках проекта планируется собрать около 800 тысяч рублей. Средства пойдут на обустройство цеха, закупку скорняжных машин (подержанная стоит 7 тысяч, новая - около 30 тысяч рублей) и закупку готовых выделанных шкур.



- Есть договорённость с заводом из другого региона, мы купим у них готовые шкуры, чтобы уже начинать шить изделия. В будущем шкуры будем закупать уже в республике и заниматься выделкой сами. По моим планам, 50% выгоды будет получать тот, кто шьёт изделия; 30% - в неделимый фонд, чтобы проект дальше развивался; 20% - на прочие расходы, - делится Василий.



В списке будущих изделий - накидки на сиденья авто, накидки на детские автокресла, стельки для обуви, варежки, одеяла, спальные мешки для охотников, жилетки, чуни, сидушки на стулья и многое другое.

















Справка:



Суть программы «Социальная отара» в том, что сельчане бесплатно получают отару овец, при этом обязаны на второй год отдать часть приплода для следующих фермеров. Раздачу контролирует лично Хамбо Лама Дамба Аюшеев, и именно с главой буддистов России владельцы социальных отар подписывают договоры. Например, владельцы 500 овец возвращают 200 ягнят, а те, кто получил 300 голов скота – 100 ягнят.



Сама программа благотворительная: участник программы может и дальше раздавать овец для желающих получить отару. Специально для них Буддийской традиционной Сангхой России учреждён памятный знак «Мянгатан» (в переводе с бурятского языка - тысячник). Вручается тем, кто уже передал на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам программы.



Суть программы «Социальная отара» в том, что сельчане бесплатно получают отару овец, при этом обязаны на второй год отдать часть приплода для следующих фермеров. Раздачу контролирует лично Хамбо Лама Дамба Аюшеев, и именно с главой буддистов России владельцы социальных отар подписывают договоры. Например, владельцы 500 овец возвращают 200 ягнят, а те, кто получил 300 голов скота – 100 ягнят.Сама программа благотворительная: участник программы может и дальше раздавать овец для желающих получить отару. Специально для них Буддийской традиционной Сангхой России учреждён памятный знак «Мянгатан» (в переводе с бурятского языка - тысячник). Вручается тем, кто уже передал на безвозмездной основе более 1000 овец новым участникам программы.

Путь Василия вначале был стандартен для Бурятии. Он окончил школу, поступил в Бурятский республиканский техникум строительства и городского хозяйства на автокрановщика. Затем была работа на стройках и в известной торговой сети республики. Но однажды ему позвонил дядя, и этот звонок оказался судьбоносным.- Попросил меня поработать на заимке в Тапхаре в Иволгинском районе. Я там трудился год. На ферме были овцы, лошади, коровы, больше всех мне понравились овцы. Я загорелся – буду заниматься овцеводством. Чтобы заработать деньги на покупку баранов, решил полететь в Питер, а оттуда в Южную Корею, - рассказал «Байкал-Daily» Василий.Отработал парень в Санкт-Петербурге четыре месяца, сейчас признаётся, что «больше выживал, чем зарабатывал». Потом случился разговор с только что заехавшим соседом по комнате. Новый знакомый раньше занимался выделкой шкур в Иволгинском дацане, и он рассказал Васе и про выделку, и про программу «Социальная отара», по которой можно бесплатно получить овец. В голове у Василия сразу созрел план, тут же был куплен билет до Улан-Удэ. Прилетев в бурятскую столицу, он поехал с братом в дацан. «Около 8 утра мы были на месте», - отмечает парень.После продолжительного разговора с Василием Хамбо Лама Дамба Аюшеев оставил его в дацане на год - учиться выделке шкур. По истечении срока лидер российских буддистов дал ему отару в 500 голов. Обосновался Василий на своей малой Родине, в улусе Хилгана Баргузинского района. Поначалу было тяжело: переезжал со стоянки на стоянку, набивал шишки, приобретал опыт. «Выправилось всё на третий год», - говорит он.Василий мечтает создать ассоциацию чабанов, фермеров в родной Баргузинской долине.- Ко мне обращаются молодые люди, спрашивают, как заниматься овцеводством, как у Хамбо Ламы взять отару. У них нет финансов, чтобы элементарно поставить стоянку, нет опыта и знаний. Если будет ассоциация со своим денежным фондом, то там, по моей задумке, желающему будут помогать строить заимку, ферму, помогать советами, деньгами. И лет через 5 он будет обязан возвратить деньги. Цель ассоциации – помогать друг другу, общаться. Такое сообщество единомышленников, - размышляет чабан.В масштабе всей жизни есть большая цель – раздать минимум 10 тысяч овец. Со своей миссией он тоже определился и проговаривает её сразу и без запинки: «Прожить счастливую жизнь во благо общества и окружающей среды».- К материальным благам я не привязан, считаю, что они сами собой придут как побочный продукт. Деньги же нужны для того, чтобы решать те или иные задачи. Мне это вообще неинтересно – квартиры, машины и прочее. Я не хочу быть зависимым от вещей. Я хочу быть свободным, - заключает Василий.