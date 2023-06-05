Читинцы могут подать заявки на газификацию с 5 июня

Документы будут приниматься по установленной очерёдности



С 5 июня в Чите стартует приём заявок на СПГ-газификацию частных домовладений. Документы будут приниматься в соответствии с установленной очерёдностью. Первыми в офис ответственной организации смогут обратиться жители микрорайонов «Черёмушки», Кутузовского и Майского. С 5 по 15 июня в пункте приёма документов ждут владельцев домов, расположенных по следующим адресам: Кутузовский проезд, улицы В. Балихина и малая Кутузовская.



Приём заявок и документов возложен на компанию «Энергогазинжиниринг». Эта же организация будет заниматься укладкой газопровода и установкой необходимого оборудования в домах читинцев.



- Заявителем может быть один из собственников домовладения. Согласие других собственников на газификацию обязательно. Обратите внимание: заявления и документы подаются только при личном обращении. Если собственник не может посетить офис, заявление вправе подать его представитель по нотариально заверенной доверенности, - рассказала начальник отдела политики энергосбережения, топлива и газоснабжения Минэнерго Забайкалья Олеся Гордеева.



Для подтверждения согласия владельца на газификацию домовладения необходимо предоставить следующий пакет документов:

1) Паспорт;

2) ИНН;

3) СНИЛС;

4) Выписки из ЕГРН об объекте недвижимости, основных характеристиках и зарегистрированных правах на него, сроком не позднее 30 календарных дней с момента выдачи;

5) Согласие от всех совершеннолетних собственников на газификацию, оформленное собственноручно в произвольной форме (в случае, если собственность совместная);

6) Контактные данные для обратной связи;

7) Ситуационный план (схема земельного участка).



В офис компании необходимо предоставить оригиналы всех документов, а также копии паспортов собственников (первая страница и прописка).



Документы будут приниматься по адресу: город Чита, ул. Журавлева, д.40, 1 этаж. Вход со стороны ул. Журавлева. Предварительный график работы офиса: с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00.



Дальнейшая очерёдность приёма документов от жителей других адресов будет размещаться на сайте gaz.75.ru. Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья.

