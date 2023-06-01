В Бурятии похоронят погибшего на СВО мобилизованного

Алексею Богидаеву было 32 года
В четверг, 1 июня, в Кяхтинском районе Бурятии проводят в последний путь 32-летнего Алексея Богидаева, чья жизнь оборвалась во время специальной военной операции на Украине.
С бойцом простятся в его родном селе Малая Кудара. Траурная церемония начнётся около здания сельской администрации, сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
Алексей родился в Малой Кударе 2 октября 1990 года. Он учился в местной средней школе, которую окончил в 2006-ом. В ноябре 2008-го ушёл в армию и середины декабря 2009-го служил в Новосибирске.
После демобилизации вернулся на малую родину. В сентябре 2022-го Богидаев отправился на СВО – его призвали на спецоперацию в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. Родным и близким погибшего принесли соболезнования.
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