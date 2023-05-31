В детсадах Усть-Ордынского округа изготовили 17 бурятских мультфильмов

Они сделаны по мотивам народных сказок



В детских садах Усть-Ордынского Бурятского округа изготовили 17 мультфильмов на бурятском языке. Окружной межмуниципальный заочный конкурс мультфильмов на родном (бурятском) языке «Табан хурганай онтохонууд»» («Сказки пяти пальцев») среди дошкольных образовательных организаций был объявлен в рамках региональной государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области» на 2019-2024 годы.



Напомним, с 2021 года для образовательных организаций в Усть-Ордынском Бурятском округе за счёт средств областного бюджета стали также приобретаться мультстудии, при помощи которых детей обучают делать мультфильмы.



– Первый межмуниципальный конкурс мультфильмов по мотивам бурятских сказок впервые был проведён в прошлом году. В текущем году было решено продолжить эту практику для выявления лучшего опыта создания условий для сохранения и популяризации бурятского языка в дошкольных организациях. Все творческие работы, представленные на конкурс, войдут в методический банк мультфильмов на родном (бурятском) языке, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.



В конкурсе приняли участие 17 дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. В окружном этапе участие приняли пять детских садов – победителей муниципальных этапов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Первое место в конкурсе занял Осинский детский сад №2 из Осинского района – за изготовление мультфильма по мотивам бурятской народной сказки «Дятел-труженик» («Тоншуул-ажаллагша») (0+). Второе место завоевал Шаратский детский сад Нукутского района, третье – Боханский детский сад №1. Все три дошкольных образовательных организации получат в качестве призов более современные мультстудии.



По словам педагога дополнительного образования Осинского детского сада №2 Натальи Спасовой, первый анимационный мультфильм они начали снимать в 2021 году.



– Тогда мы решили поучаствовать в окружном конкурсе мультфильмов на родном бурятском языке «Легенда Байкала». Изготовили фильм под названием «Сказка для Сэсэгмы» (0+). Снимали все на телефон и делали монтаж на компьютере. В итоге мы заняли второе место, и в качестве приза администрация УОБО подарила нам мультстудию. Сегодня благодаря этому оборудованию дети стали более активно вовлекаться в процесс съёмки и озвучивания своих персонажей на бурятском языке. За этот период мы с детьми сняли уже семь короткометражных мультфильмов, – поделилась педагог.



