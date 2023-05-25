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Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора

Осуждённые будут ремонтировать автомобили Бурприроднадзора
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Руководители договорилось о сотрудничестве

В улан-удэнской исправительной колонии №8 состоялась рабочая встреча руководства учреждения с представителями Бурприроднадзора.

- Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части изготовления и поставки продукции, производимой осужденными на производственных участках колонии для нужд бюджетного учреждения, - сообщает УФСИН по Бурятии.

По итогам рабочей встречи стороны договорились о заключении контрактов на изготовление и поставку швейной продукции и металлических изделий, а также ни оказание услуг по ремонту автотранспорта.


УФСИН

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