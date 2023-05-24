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Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО

Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Они заняли третье место на первом туре межрегиональных соревнований

Женская команда из Бурятии заняла третье место в первом туре кубка Дальнего Востока по настольному теннису. Призёрами стали Ольга Титова, Дарису Гармаева, Сабина Гомжапова и Ирина Бадашкеева. Войдя в состав призовой тройки, команда из республики обеспечила себе путёвку в следящий этап соревнований.

Первый тур межрегиональных соревнований «Командный кубок Дальневосточного федерального округа» по настольному теннису проходил во Владивостоке на площадке ДВФУ в минувшие выходные. Участие в турнире приняли 140 спортсменов из 32 команд со всех 11 регионов Дальнего Востока.

Второй тур состоится с 3 по 6 августа в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства РБ.
Бурятия спорт кубок ДФО настольный теннис

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