Теннисистки Бурятии стали призёрами кубка ДФО

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Они заняли третье место на первом туре межрегиональных соревнований



Женская команда из Бурятии заняла третье место в первом туре кубка Дальнего Востока по настольному теннису. Призёрами стали Ольга Титова, Дарису Гармаева, Сабина Гомжапова и Ирина Бадашкеева. Войдя в состав призовой тройки, команда из республики обеспечила себе путёвку в следящий этап соревнований.



Первый тур межрегиональных соревнований «Командный кубок Дальневосточного федерального округа» по настольному теннису проходил во Владивостоке на площадке ДВФУ в минувшие выходные. Участие в турнире приняли 140 спортсменов из 32 команд со всех 11 регионов Дальнего Востока.



Второй тур состоится с 3 по 6 августа в Хабаровске, сообщает пресс-служба правительства РБ.

