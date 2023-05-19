19 мая

18 мая

Популярное

Спасатели Бурятии стали чемпионами ДФО по лёгкой атлетике

Спасатели Бурятии стали чемпионами ДФО по лёгкой атлетике
Общество,  Фото:МЧС России
Победители представят округ на чемпионате России

С 18 по 19 мая в Южно-Сахалинске проходило первенство по лёгкой атлетике среди главных управлений МЧС России Дальневосточного федерального округа. Соревнования проходили в два этапа: личное первенство на дистанциях 3000 и 1000 метров, а также эстафета 4 по 400 метров.

От главного управления МЧС России по Республике Бурятия отстаивать честь поехали 6 человек. По итогам личного первенства легкоатлеты республики заняли лидирующие места на пьедестале:
Первое место - Кристинья Белалова (центральный пункт пожарной связи) в женской группе до 35 лет;
Первое место - Ольга Вислова (центральный пункт пожарной связи) в женской группе старше 35 лет;
Первое место - Капустин Евгений (центр управления в кризисных ситуациях) в возрастной группе свыше 40 лет.

Остановился в одном шаге от пьедестала, заняв четвёртое место, Дмитрий Луценко (отдел организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ) в возрастной группе до 40 лет. Батор Рыгзынов (пожарно-спасательная часть №73) в возрастной группе старше 40 лет занял пятое место. В возрастной группе до 30 лет Роман Самигулин (пожарно-спасательная часть №3) занял также пятое место.

По итогам соревнований команда Бурятии подтвердила звание лучших бегунов среди субъектов ДФО, третий год подряд заняв первое место. Легкоатлеты Евгений Капустин, Кристинья Белалова и Ольга Вислова в составе сборной округа представят Дальний Восток на чемпионате России, который пройдёт в городе Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.

спорт легкая атлетика Бурятия ДФО МЧС чемпионат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите стартовал фестиваль русского жестового языка
В Чите стартовал фестиваль русского жестового языка
Общество, 19.05.2023
В Забайкалье приехали участники из Бурятии, Амурской области, Москвы и Саранска
Иркутск принимает чемпионат России по кёрлингу
Иркутск принимает чемпионат России по кёрлингу
Общество, 19.05.2023
Соревнования проводятся среди смешанных команд
Футболистки Бурятии выиграли медали «Серебряной лиги»
Футболистки Бурятии выиграли медали «Серебряной лиги»
Общество, 19.05.2023
Подведены первые итоги всероссийского финала проекта «Мини-футбол – в вузы»
В Бурятии ожидаются холодные выходные
В Бурятии ожидаются холодные выходные
Общество, 19.05.2023
Теплеть начнёт с понедельника
В Улан-Удэ назвали победителей международного кинофестиваля
В Улан-Удэ назвали победителей международного кинофестиваля
Общество, 19.05.2023
Обладателем гран-при стал фильм из Бурятии
В Бурятии родители 54 детей лечатся от алкоголизма
В Бурятии родители 54 детей лечатся от алкоголизма
Общество, 19.05.2023
Почти дюжине из них пришлось лечь в наркодиспансер 
В Улан-Удэ водители трамваев ругают наглых автомобилистов
В Улан-Удэ водители трамваев ругают наглых автомобилистов
Общество, 19.05.2023
Водители упорно мешают вагонам на перекрёстке в центре города
В селе возле Байкала в Бурятии отремонтируют дороги на пяти улицах
В селе возле Байкала в Бурятии отремонтируют дороги на пяти улицах
Общество, 19.05.2023
Завершить ремонт планируется к концу 2024 года
В Бурятии в майский снег высадили 16 тысяч деревьев
В Бурятии в майский снег высадили 16 тысяч деревьев
Общество, 19.05.2023
Туда съехались «лесные» волонтёры
В Улан-Удэ приведут в порядок 34 футбольных поля
В Улан-Удэ приведут в порядок 34 футбольных поля
Общество, 19.05.2023
Для ухода за ними приобрели специальные мини-тракторы
Жительница Бурятии влезла в долги по вине энергетиков
Жительница Бурятии влезла в долги по вине энергетиков
Общество, 19.05.2023
Ей полтора года неправильно делали начисления за свет

В Чите из-за непогоды задержали авиарейсы
В Чите из-за непогоды задержали авиарейсы
Общество, 19.05.2023
На месте работает транспортный прокурор
В Улан-Удэ осуждённые поработают на Бурприроднадзор
В Улан-Удэ осуждённые поработают на Бурприроднадзор
Общество, 19.05.2023
О сотрудничестве договорились руководители
На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
На Байкале проведут фестиваль йоги «Мир един!»
Общество, 19.05.2023
Мероприятие продвигает идеи здорового образа жизни и экологического образования 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^