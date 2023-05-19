Победители представят округ на чемпионате России
С 18 по 19 мая в Южно-Сахалинске проходило первенство по лёгкой атлетике среди главных управлений МЧС России Дальневосточного федерального округа. Соревнования проходили в два этапа: личное первенство на дистанциях 3000 и 1000 метров, а также эстафета 4 по 400 метров.
От главного управления МЧС России по Республике Бурятия отстаивать честь поехали 6 человек. По итогам личного первенства легкоатлеты республики заняли лидирующие места на пьедестале:
Первое место - Кристинья Белалова (центральный пункт пожарной связи) в женской группе до 35 лет;
Первое место - Ольга Вислова (центральный пункт пожарной связи) в женской группе старше 35 лет;
Первое место - Капустин Евгений (центр управления в кризисных ситуациях) в возрастной группе свыше 40 лет.
Остановился в одном шаге от пьедестала, заняв четвёртое место, Дмитрий Луценко (отдел организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ) в возрастной группе до 40 лет. Батор Рыгзынов (пожарно-спасательная часть №73) в возрастной группе старше 40 лет занял пятое место. В возрастной группе до 30 лет Роман Самигулин (пожарно-спасательная часть №3) занял также пятое место.
По итогам соревнований команда Бурятии подтвердила звание лучших бегунов среди субъектов ДФО, третий год подряд заняв первое место. Легкоатлеты Евгений Капустин, Кристинья Белалова и Ольга Вислова в составе сборной округа представят Дальний Восток на чемпионате России, который пройдёт в городе Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.
Спасатели Бурятии стали чемпионами ДФО по лёгкой атлетике
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