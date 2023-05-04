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В Бурятии отремонтируют дорогу к посёлку Онохой

В Бурятии отремонтируют дорогу к посёлку Онохой
Общество,  Фото:минтранс РБ
Протяжённость ремонтируемого участка составит 1,5 километра

В Заиграевском районе Бурятии капитально отремонтируют подъездную дорогу к посёлку Онохой. Этот участок дороги находится между Старым Онохоем и основным посёлком Онохой. По правой стороне участка расположены школы, больница, детские сады и торговые центры.

Дорога находится в неудовлетворительном состоянии, жители не раз обращались с просьбами отремонтировать её в районную администрацию.

- Планируется отремонтировать подъезд к Онохою со стороны региональной трассы Улан-Удэ – Романовка - Чита. Протяжённость ремонтируемого участка - почти 1,5 км. Администрация района уже заключила контракт с подрядчиком. Сейчас идут подготовительные работы и согласования по обеспечению безопасности дорожного движения в период ремонтных работ, - сообщает министерство транспорта Бурятии.

Как сообщил глава района Виталий Шальков, в 2021 году был отремонтирован подъезд к центральной больнице в Новой Бряни, в прошлом году – подъезды к школам в сёлах Нижние Тальцы и Эрхирик, и подъезд к поликлинике района в Заиграево.

- Нам нужно максимально сократить сроки ведения работ и сдать объект в 2023 году досрочно, так как на очереди ремонт улицы Центральная в Старом Онохое и планы по подъезду к новой школе на участке к селу Тодохто, - подчеркнул Виталий Шальков.

Строительно-монтажные работы на подъезде к Онохою со стороны региональной трассы Улан-Удэ - Романовка - Чита начнутся в конце мая.

Капитальный ремонт объекта выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
  

дорожный ремонт

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