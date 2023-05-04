В День Победы в Бурятии не будут вводить сухой закон

9 мая запрещать торговлю спиртным в республике не станут
Жители Хоринского района поинтересовались в местной вайбер-группе «Хоринск-инфо.24/7», запретят ли продажу спиртного в День Победы и если да, распространится ли это табу на кафе и бары.
Как выяснилось, ограничивать торговлю спиртным в муниципальном образовании в целом по республике 9 мая не станут. В экономическом отделе райадминистрации напомнили, в какое время в Бурятии действует сухой закон – весной (когда в школах проходят последние звонки), в международный день защиты детей 1 июня, в Сурхарбан и 1 сентября. Также в списке – День города (Улан-Удэ).
Нарушителей ждут штрафы – согласно статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Исключение делают лишь для заведений общепита, где в меню есть горячительные напитки.
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