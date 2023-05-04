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В День Победы в Бурятии не будут вводить сухой закон

В День Победы в Бурятии не будут вводить сухой закон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
9 мая запрещать торговлю спиртным в республике не станут

Жители Хоринского района поинтересовались в местной вайбер-группе «Хоринск-инфо.24/7», запретят ли продажу спиртного в День Победы и если да, распространится ли это табу на кафе и бары.

Как выяснилось, ограничивать торговлю спиртным в муниципальном образовании в целом по республике 9 мая не станут. В экономическом отделе райадминистрации напомнили, в какое время в Бурятии действует сухой закон – весной (когда в школах проходят последние звонки), в международный день защиты детей 1 июня, в  Сурхарбан и 1 сентября. Также в списке – День города (Улан-Удэ).

Нарушителей ждут штрафы – согласно статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Исключение делают лишь для заведений общепита, где в меню есть горячительные напитки.
алкоголь День Победы

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