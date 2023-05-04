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В Бурятии у матери двоих детей из-за долгов забирали ползарплаты

В Бурятии у матери двоих детей из-за долгов забирали ползарплаты
Общество,  Фото:страница Ю. Жамбаловой во «ВКонтакте».
Из-за этого семье катастрофически не хватало денег на жизнь

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась жительница Кяхтинского района. Женщина рассказала, что каждый месяц половину её зарплаты забирают в счёт долга. У сельчанки двое детей и у старшего – проблемы со здоровьем. Ребятишек она воспитывает одна.  Денег, которые остаются после списаний, семье на жизнь не хватает.

Женщина попросила посодействовать в уменьшении размера удержаний. Омбудсмен, в свою очередь, обратилась с этим вопросом к руководителю управления ФССП по Бурятии.

Оказалось, что решение высчитывать из жалованья матери-одиночки 35% в счёт погашения задолженности там приняли ещё в декабре, но оно по каким-то причинам не исполнялось.

По обращению уполномоченного соответствующее постановление продублировали. Судебные приставы повторно направили его в организацию, где работает сельчанка. С марта с неё  начали удерживать 35% заработка.
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