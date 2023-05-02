Обучение состоится в 14 образовательных учреждениях
В Бурятии сотрудники республиканских и муниципальных учреждений культуры повышают свою квалификацию. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди» на базе 14 образовательных учреждений России.
- Люди творческие отличаются гибким умом, всё время находятся в поиске новой информации. В этом плане курсы повышения квалификации позволяют лучше узнать профессию, - отмечает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
В этом году работники культуры Бурятии повышают свою квалификацию в 14 учреждениях. Это Академия хорового искусства имени Попова, Академия русского балета имени Вагановой, Всероссийский государственный институт кинематографии, Дальневосточный государственный институт искусств, Казанский государственный институт культуры, Московский государственный институт культуры по специальностям; Российская государственная библиотека по специальности, Российская академия музыки имени Гнесиных, Российский институт театрального искусства – ГИТИС, Санкт-Петербургский институт культуры, Саратовская государственная консерватория, Челябинский государственный институт культуры, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Сибирский государственный институт искусств имени Хворостовского.
- Образовательные программы посвящены наиболее актуальным и востребованным темам и разработаны для всех категорий работников культуры: библиотекарей, сотрудников музеев и клубов, преподавателей детских школ искусств, звукооператоров, режиссёров и других. Обучение проходит в дистанционном режиме, - сообщили в министерстве культуры Бурятии.
388 работников культуры Бурятии повысят квалификацию
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