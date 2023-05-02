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УФСИН Бурятии и Росгвардия обсудили вопросы поставки мебели

УФСИН Бурятии и Росгвардия обсудили вопросы поставки мебели
Общество,  Фото:pixabay.com.
Рабочий процесс контролируют опытные мастера

Улан-удэнскую колонию-поселение №3 с рабочим визитом посетило руководство управления федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Бурятии.

На встрече стороны обсуждали вопросы взаимодействия в части поставки офисной мебели, производимой в учреждении.

- Отметим, что производство корпусной мебели из ЛДСП – одно из направлений производственной деятельности колонии-поселения, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Вся процедура изготовления мебели осуществляется руками осуждённых под руководством мастеров, имеющих многолетний опыт в отрасли.
УФСИН

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