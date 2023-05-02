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До +12 потеплеет в Бурятии

До +12 потеплеет в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике обещают дожди и мокрый снег

Во вторник, 2 мая, в Бурятии сохранится прохладная погода. Днём синоптики обещают от +7 до +12, а местами – всего от 0 до +5 градусов. На севере пройдут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время преимущественно без осадков и от +8 до +10 градусов. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
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