До +12 потеплеет в Бурятии

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике обещают дожди и мокрый снег



Во вторник, 2 мая, в Бурятии сохранится прохладная погода. Днём синоптики обещают от +7 до +12, а местами – всего от 0 до +5 градусов. На севере пройдут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-18 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время преимущественно без осадков и от +8 до +10 градусов. Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

