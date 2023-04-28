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82 процента жителей Улан-Удэ считают, что их трудовые права нарушаются

82 процента жителей Улан-Удэ считают, что их трудовые права нарушаются
Общество,  Фото:pixabay.com.
Но в суд или трудинспекцию обращается лишь 11 процентов

В преддверии 1 мая, Праздника Весны и Труда, портал SuperJob, провёл интересное исследование на тему – нарушаются ли трудовые права жителей Улан-Удэ, и как с этим справляются разные категории населения.

Результаты опросы показали, что большинство улан-удэнцев (82%) убеждены, что права работников нарушаются и за них нужно бороться. 5% считают, что сейчас в этом нет необходимости. При этом мужчины видят несправедливость в трудовых отношениях чаще женщин (86% против 72%), а старшее поколение сталкивается с этим чаще молодёжи до 34 лет (89% против 83%).

Больше всего говорят о нарушении права работников улан-удэнцы с высоким доходом – 84 процента.

Треть жителей Улан-Удэ (30%) никогда не сталкивалась с необходимостью отстаивать свои права как работника.

Разрешать трудовой спор самостоятельно доводилось 45% опрошенных, обращаться в суд или в государственную инспекцию труда — каждому девятому (11%). А 14%, столкнувшись с нарушением трудового законодательства, не отстаивали свою позицию.

- Женщины реже мужчин жалуются на нарушение своих трудовых прав и чаще отказываются бороться с несправедливостью. Тех, кто отстаивает свои права самостоятельно путём переговоров, заметно больше среди респондентов с доходом от 80 тыс. руб., чем среди тех, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб. (52% против 35% соответственно), - отметили организаторы опроса.

Решают трудовые споры через суд или государственную инспекцию труда больше мужчины (11% против 7% среди женщин). Источник: «SuperJob», С почты  
трудовое законодательство статистика

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