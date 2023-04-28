В Улан-Удэ чиновники набрели на переполненные баки, грязные фасады и хаотичную рекламу









Недавно председатель комитета городского хозяйства (КГХ) Сергей Гашев вместе с главой Октябрьского района Улан-Удэ Андреем Муравьёвым прошлись по улицам Жердева и Мокрова. Итоги рейда оказались неутешительными – чиновники наткнулись на неубранный мусор, переполненные урны и грязные фасады зданий. Кроме того, они обнаружили незаконную рекламу на стенах магазинов, остановках и даже на деревьях.Гашев призвал выработать комплексный подход к благоустройству улиц, чтобы охватывали и их, и ближайшие дворы.- Нужно приводить в порядок фасады зданий, добавлять архитектурную подсветку, унифицировать дизайн городских указателей и коммерческих вывесок и по возможности убирать воздушные кабельные линии в подземные коллекторы, чтобы мы не видели, как здесь, кучу провисших проводов – заявил руководитель КГХ.Основная цель таких проверок, по его словам – «сделать город чище, уютнее, опрятнее и комфортнее». По всем зафиксированным нарушениям пообещали провести разъяснительные беседы, чтобы в городе строго соблюдались правила благоустройства.