На него приедет команда из Монголии
27 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный фестиваль школьной лиги клуба весёлых и находчивых Бурятии «Молодо-Зелено», посвящённый теме сохранения озера Байкал. Шутки прозвучат в актовом зале Бурятского госуниверситета.
В этот раз на одной сцене с детскими коллективами республики сразится команда Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ развернётся международный фестиваль КВН
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