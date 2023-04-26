В Улан-Удэ развернётся международный фестиваль КВН

На него приедет команда из Монголии



27 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный фестиваль школьной лиги клуба весёлых и находчивых Бурятии «Молодо-Зелено», посвящённый теме сохранения озера Байкал. Шутки прозвучат в актовом зале Бурятского госуниверситета.



В этот раз на одной сцене с детскими коллективами республики сразится команда Монголии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

