Вопросы можно задавать до конца апреля
В Бурятии открыта «горячая линия» по вакцинопрофилактике. Она будет работать до 28 апреля
- Граждане могут обращаться на «горячую линию» с вопросами о вакцинации против различных заболеваний, таких как корь, краснуха, полиомиелит, туберкулёза, клещевой вирусного энцефалит, а также по другим вопросам вакцинации, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.
«Горячая линия» работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30 по телефонам: 8(3012)41-25-74 (доб. 227, 231). По вопросам о вакцинации против клещевого энцефалита необходимо обращаться по телефону: 8(3012) 41-25-74 (доб. 218).
В Бурятии работает «горячая линия» по вакцинопрофилактике
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