В улан-удэнской колонии открылся клуб любителей шахмат





В вечерней школы при исправительной колонии №2 в Улан-Удэ состоялось открытие клуба любителей шахмат.По этому случаю состоялся шахматный турнир, в котором приняли участие более 40 осуждённых. Турнир прошёл по швейцарской системе, после жеребьёвки участников с использованием специальной программы.Места в соревнованиях определились в соответствии с наибольшим количеством набранных очков. Победителю и призёрам турнира вручили дипломы и подарочные книги, а остальным игрокам – сертификаты участников.Организаторами и руководителями клуба любителей шахмат стали преподаватель информатики, кандидат в мастера спорта по шахматам Николай Кононов и начальник отряда отдела воспитательной работы с осуждёнными Александр Оширов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.