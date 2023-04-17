В природном парке Забайкалья введут нерестовый запрет

На Ивано-Арахлейских озёрах запретят рыбачить с лодок
В Забайкальском крае, на территории Ивано-Арахлейского природного парка с 20 апреля по 20 июня будет действовать запретный период на рыбалку. Рыбачить с использованием плавательных средств будет запрещено. Производить улов можно будет только с берега и ледового покрова, удочками не больше двух крючков на человека.
- Сотрудниками природного парка проведены рейды в области охраны водно-биологического ресурсов. В ходе проверки выявлены 14 нарушений правил рыболовства. Были изъяты 21 жерлица (снасть для ловли хищных рыб) и рыба щука в количестве 21 штука. Нарушением было то, что запрещено ловить щуку меньше промыслового размера (42 сантиметра). С нарушителями были проведены профилактические беседы и составлены протоколы, - рассказал директор парка Евгений Савицкий.
Напомним, что нарушение правил, регламентирующих рыболовство, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. На должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. На юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
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