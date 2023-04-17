17 апреля

16 апреля

Популярное

В Бурятии выбрали лучшего «Воспитателя года»

В Бурятии выбрали лучшего «Воспитателя года»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Им стала сотрудница детсада «Зорька»

14 апреля в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония закрытия республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Бурятии». Мероприятие прошло в Бурятском республиканском педагогическом колледже.

По информации пресс-службы министерства образования РБ, «Воспитатель года Бурятии» является региональным этапом всероссийского конкурса «Воспитатель года России», который пройдёт в этом году в Волгограде. В престижном конкурсе приняли участие 8 музыкальных руководителей, 2 педагога-психолога, 1 педагог дополнительного образования и 15 воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Участником предстояло пройти 2 заочных и 4 очных испытания.

В результате борьбы определились 5 сильнейших участниц. Абсолютным победителем стала Балма Паламдоржиева, воспитатель детского сада №104 «Зорька», города Улан-Удэ. Также среди победителей: Ольга Кириллова (МАДОУ №3 «Колобок»), Дарья Тюрюханова (МБДОУ №71 «Огонёк»), Вера Королькова (МАДОУ №51), Ольга Кузнецова (д/с №233 ОАО РЖД).

Бурятия воспитатели конкурс детские сады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии опровергли фейк об избиении школьницы сверстниками
В Бурятии опровергли фейк об избиении школьницы сверстниками
Общество, 17.04.2023
В МВД заявили, что это вообще произошло за пределами страны
В Бурятии выбрали лучшего «Воспитателя года»
В Бурятии выбрали лучшего «Воспитателя года»
Общество, 17.04.2023
Им стала сотрудница детсада «Зорька»
Бурятский борец стал призёром первенства России
Бурятский борец стал призёром первенства России
Общество, 17.04.2023
Тамир Ешинимаев выиграл «бронзу» в Якутске
Ансамбль из Бурятии завоевал грант размером 2 млн рублей
Ансамбль из Бурятии завоевал грант размером 2 млн рублей
Общество, 17.04.2023
Закаменский коллектив «Эхын буян» стал лауреатом всероссийского фестиваля
В Бурятии православные отметили Пасху
В Бурятии православные отметили Пасху
Общество, 17.04.2023
В Улан-Удэ за богослужением молился глава республики Алексей Цыденов
Лыжницы Бурятии победили на Байкальском лыжном марафоне
Лыжницы Бурятии победили на Байкальском лыжном марафоне
Общество, 17.04.2023
Алиса Жамбалова выиграла гонку на 30 км
Вернувшегося с СВО медика из Бурятии наградили медалью «За отвагу»
Вернувшегося с СВО медика из Бурятии наградили медалью «За отвагу»
Общество, 17.04.2023
Он был на спецоперации санитарным инструктором
В столице Бурятии Флэш «похитил» чужую девушку
В столице Бурятии Флэш «похитил» чужую девушку
Общество, 17.04.2023
Героя вселенной DC заметили в центре Улан-Удэ
В Улан-Удэ простятся с погибшим на СВО 25-летним мобилизованным
В Улан-Удэ простятся с погибшим на СВО 25-летним мобилизованным
Общество, 17.04.2023
До отъезда на спецоперацию он работал в администрации Баунтовского района
«Не просто еда»: Известного российского ресторатора покорили бурятские буузы
«Не просто еда»: Известного российского ресторатора покорили бурятские буузы
Общество, 17.04.2023
Дмитрий Левицкий внёс их в личный список самых вкусных блюд
Звезда монгольской оперы выступит в опере «Тоска» в Улан-Удэ
Звезда монгольской оперы выступит в опере «Тоска» в Улан-Удэ
Общество, 17.04.2023
Заслуженная артистка Монголии Уянга Унушихбаярын исполнит партию Флории Тоски
Учителей Бурятии призывают побороться за звание «Наставника года»
Учителей Бурятии призывают побороться за звание «Наставника года»
Общество, 17.04.2023
До 5 июня идёт приём заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия – 2023»
В Улан-Удэ ограничили езду на самокатах
В Улан-Удэ ограничили езду на самокатах
Общество, 17.04.2023
Появляться на них запретили в некоторых скверах и парках
Больницы и поликлиники Бурятии получили 82 новеньких автомобиля
Больницы и поликлиники Бурятии получили 82 новеньких автомобиля
Общество, 17.04.2023
Ключи торжественно вручали на площади Советов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^