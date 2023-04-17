В Бурятии выбрали лучшего «Воспитателя года»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Им стала сотрудница детсада «Зорька»



14 апреля в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония закрытия республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Бурятии». Мероприятие прошло в Бурятском республиканском педагогическом колледже.



По информации пресс-службы министерства образования РБ, «Воспитатель года Бурятии» является региональным этапом всероссийского конкурса «Воспитатель года России», который пройдёт в этом году в Волгограде. В престижном конкурсе приняли участие 8 музыкальных руководителей, 2 педагога-психолога, 1 педагог дополнительного образования и 15 воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Участником предстояло пройти 2 заочных и 4 очных испытания.



В результате борьбы определились 5 сильнейших участниц. Абсолютным победителем стала Балма Паламдоржиева, воспитатель детского сада №104 «Зорька», города Улан-Удэ. Также среди победителей: Ольга Кириллова (МАДОУ №3 «Колобок»), Дарья Тюрюханова (МБДОУ №71 «Огонёк»), Вера Королькова (МАДОУ №51), Ольга Кузнецова (д/с №233 ОАО РЖД).



