В городе проведут персональную выставку к 65-летнему юбилею художника-постановщика
В столице Бурятии организуют персональную выставку художника-постановщика Санаиды Тогмитовой, посвящённую 65-летнему юбилею. Она откроется 18 апреля в музее истории города Улан-Удэ.
- За 39 творческих лет в театре кукол «Ульгэр» Санаида Тогмитова принимала участие в более 150 спектаклях, включая все золотомасочные. В спектаклях насчитывается от 20 до 40 героев и каждую деталь художник с любовью оформляет и знает, - пояснили в пресс-службе театра.
На выставке будут представлены герои из спектаклей по произведениям Г.Х. Андерсена, Д. Урбана, С.Т. Аксакова, сказкам, фантазиям и операм.
- Всегда любила заниматься рукоделием и творчеством, но никогда не думала, что жизнь меня свяжет с театром кукол, - комментирует Санаида Даши-Цыреновна. - Без меня и бутафоров не делается ни один спектакль. А самое главное наше творение – это куклы, они как дети, которые рождаются в творческом потоке и оживают на сцене. Я очень благодарна своим родителям за то, что приобщили любовь к театру. Ведь теперь моя жизнь и есть театр.
За многолетний добросовестный труд и вклад заведующий художественно-оформительской мастерской удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», является членом союза театральных деятелей с 2005 года и награждена грамотами министерства культуры, Народного Хурала, президента, СТД за служение театру.
Выставка будет работать до 28 апреля.
Возрастное ограничение: 0+.
На выставке в Улан-Удэ покажут героев кукольных спектаклей
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