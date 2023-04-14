На выставке в Улан-Удэ покажут героев кукольных спектаклей

Общество, Фото: пресс-служба театра кукол «Ульгэр»

В городе проведут персональную выставку к 65-летнему юбилею художника-постановщика



В столице Бурятии организуют персональную выставку художника-постановщика Санаиды Тогмитовой, посвящённую 65-летнему юбилею. Она откроется 18 апреля в музее истории города Улан-Удэ.



- За 39 творческих лет в театре кукол «Ульгэр» Санаида Тогмитова принимала участие в более 150 спектаклях, включая все золотомасочные. В спектаклях насчитывается от 20 до 40 героев и каждую деталь художник с любовью оформляет и знает, - пояснили в пресс-службе театра.



На выставке будут представлены герои из спектаклей по произведениям Г.Х. Андерсена, Д. Урбана, С.Т. Аксакова, сказкам, фантазиям и операм.



- Всегда любила заниматься рукоделием и творчеством, но никогда не думала, что жизнь меня свяжет с театром кукол, - комментирует Санаида Даши-Цыреновна. - Без меня и бутафоров не делается ни один спектакль. А самое главное наше творение – это куклы, они как дети, которые рождаются в творческом потоке и оживают на сцене. Я очень благодарна своим родителям за то, что приобщили любовь к театру. Ведь теперь моя жизнь и есть театр.



За многолетний добросовестный труд и вклад заведующий художественно-оформительской мастерской удостоена звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», является членом союза театральных деятелей с 2005 года и награждена грамотами министерства культуры, Народного Хурала, президента, СТД за служение театру.



Выставка будет работать до 28 апреля.



Возрастное ограничение: 0+.

