Борец Бурятии победил на всероссийском турнире

Жаргал Дамдинов завоевал «золото» в Якутии



В якутском городе Мирный с 7 по 9 апреля впервые прошёл всероссийский турнир по вольной борьбе в честь серебряного призёра Олимпийских Игра Александра Иванова.



В весовой категории 61 кг золотую медаль завоевал борец из Бурятии Жаргал Дамдинов. Также бронзовым призёром турнира стал Максим Судаков. Об этом сообщает федерация спортивной борьбы РБ.



Призовой фонд составлял 2,4 миллиона рублей. Каждый из чемпионов в своей весовой категории получил 100 тысяч рублей, вице-чемпионы – по 50 тысяч рублей, бронзовые призёры и тренеры победителей – по 30 тысяч рублей.

