В Чите разобьют парк на месте заброшенных карьеров

В посёлке Кадала появится новая зелёная зона
Парк «Када» планируют обустроить на территории заброшенных карьеров бывшего кирпичного завода в посёлке Кадала Черновского района города Чита. Об этом 6 апреля рассказали на слушаниях в общественной палате Забайкальского края.
О проекте по благоустройству парка «Када» (на эвенкийском значит «гора») на территории заброшенных карьеров поведал Игорь Цветков, представитель некоммерческой организации, созданной жителями Черновского и Железнодорожного районов. Идея парка «Када» возникла в 2019 году. В ближайшее время планируется начать первый этап благоустройства территории на берегах карьеров. Всего планируется создать шесть зон отдыха: культурную, развлекательную, спортивную, пляжную, прогулочную и фудкорт.
Посещение парка будет бесплатным и доступным для всех жителей города, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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