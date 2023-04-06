Оно начнётся 8 апреля
7 апреля в Улан-Удэ пройдёт награждение призёров и победителей всех возрастных категорий первенства Бурятии по мини-футболу. Мероприятие состоится в торгово-развлекательном центре «Пионер-2».
8 апреля, сразу же на следующий день после награждения, стартует весеннее первенство республики по футболу. Футболисты 2006-2007, 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения продолжат второй круг в формате «11х11». Три младших возрастных группы начнут новый турнир:
- футболисты 2012-2013 года сыграют в формате «7+1» с «вне игры»;
- футболисты 2014 года играют в формате «6+1»;
- футболисты 2015 года сыграют в формате «4+1».
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии стартует весеннее первенство по футболу
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